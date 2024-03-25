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İstanbul'da fırtına etkisi: Seferler iptal edildi

İstanbul'da fırtına etkisi: Seferler iptal edildi Megakent'te bu sabah itibarıyla etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımına sınırlama getirilirken güvenlik amacıyla bazı seferler iptal edildi.