İstanbul'da fırtına etkisi: Seferler iptal edildi

İHA
İstanbul bu sabah fırtınalı bir güne uyandı...
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, mart ayının son haftalarında tersine dündü.
Yer yer yağmurlu ve rüzgarlı olan hava bugün fırtınalı geçti.
Megakent'te etkili olan olumsuz hava şartları Şehir Hatları'ndaki bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.
Ada seferleri iptal
Şehir Hatları'nda yapılamayacak seferler şöyle:
"Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada"
Sıcaklıklar yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün itibarıyla İstanbul'da etkili olan fırtına beraberinde yoğun yağmur yağışını da getirirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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