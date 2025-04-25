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İstanbul'da fırtına için tarih verildi: Sıcaklıklar aniden düşecek

İstanbul'da fırtına için tarih verildi: Sıcaklıklar aniden düşecek İstanbul'da pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.