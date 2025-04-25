İstanbul'da fırtına için tarih verildi: Sıcaklıklar aniden düşecek

İstanbul'da hava sıcaklığında ani düşüş yaşanacak.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte pazar günü akşam saatlerinde fırtına başlayacak.
Megakentte hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak.
Güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredecek.
FIRTINA İÇİN TARİH VERİLDİ
Meteorolojiden gelen son tahminlere göre ise pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanması bekleniyor.
Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörülürken bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.
TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISI
Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılırken rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış