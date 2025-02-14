İstanbul'da 'fiyat pazarlığı' yapılan hastanın tedavisi kamu hastanesinde yapıldı

Haber Merkezi

İstanbul'da bir özel hastanede acil müdahale sırasında yaşanan fiyat pazarlığı tepki topladı.

Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisinin hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdiği ve hastayla fiyat pazarlığı yapmaya başladığı görüldü.

Muhasebecinin, "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var." dediği duyuldu.

ÖZEL HASTANEDE AMELİYAT ESNASINDA 'FİYAT PAZARLIĞI' YAPTILAR

Görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı olaya el attı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarıldı.

Yine ayrıca açıklamada, mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

Ayrıca özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetininin durdurulmasına karar verildi.

TEDAVİSİ KAMU HASTANESİNDE YAPILDI

Gelişmeler sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı anjiyo operasyonu geçirdiğini bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Doç. Dr. Güner, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda yaşanan olayla ilgili gerekli tüm idari yaptırımların hızla uygulandığını belirtti.

Söz konusu hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini vurgulayan Güner, "Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.