İstanbul'da Florya sahili yeşile döndü: Sağlık açısından uygun değildir Kentte kirlilik nedeniyle kapatılan Güneş Plajı'nda deniz, yosunlarla birlikte yeşile büründü. Öte yandan plajın yanında bulunan kirliliğe aldırış etmeyen vatandaşlar özel işletmede suya girdi.

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İHA

Kavurucu sıcaklar tüm yurtta etkisini gösterirken vatandaş, bu yaz aylarında serinleyecek yerler arıyor.

Özellikle İstanbul'dan çıkamayan vatandaşlar için hafta sonu sahiller tercih edilen ilk duraklar arasında.

Vatandaşlar serinlemek için soluğu plajlarda almak isterken o kadar da şanslı olamıyor.

1 yıldır kanalizasyon suyu karışıyor

Sahil bölgelerindeki son manzaralar, vatandaşın deniz keyfine adeta engel oldu.

Bu kapsamda vatandaşın mağdur edilememesi adına Florya’da bulunan Güneşli Plajı, yaklaşık 1 yıldır kanalizasyon suyunun denize karışması nedeniyle İstanbul Valiliği kararı ile kapatılmıştı.

Sahil yeşile büründü

Hemen yanında bulunan özel işletmenin ise açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Havadan görüntülenen sahilin yeşile büründüğü ancak yanında bulunan işletmedeki vatandaşların buna aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.

"Sağlık açısından uygun değildir"

Güneşli Plajı çevresi tel örgülerle kapatılmış bir şekilde girişe izin verilmiyor.

Tel örgülerin üzerinde asılan uyarı tabelalarında ise “Denize girmek sağlık açısından uygun değildir, su ölçüm değerlerinin uygun olmaması nedeniyle il yüzme suyu komisyonu tarafından kapatılmıştır.” yazıyor.

Vatandaşlar özel plaja giriyor

Uyarı yazılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, hemen yakındaki özel işletme olan plaja girmeye devam ediyor.