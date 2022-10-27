İstanbul'da fosforlu yelek giymeden skuter kullananlara ceza

Beşiktaş'taki trafik denetimlerinde, fosforlu yelek giymeden elektrikli skuter kullananlara 196 TL ceza yazıldı.

Son sönemde elektirikli skuterlerin yoğun kullanımı ile birlikte kazalar ve can kayıpları artarken kurallar da kafa karıştırıyor.

Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı çalışmalarını sürdürürken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da denetimdeydi.

DHA'nın haberine göre İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Muallim Naci Caddesi'nde, elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Fosforlu yelek giymeyene 196 lira ceza

İki saat süren denetimlerde 15 skuter kullanıcısına, fosforlu yelek giymedikleri için 196'şar lira para cezası uyguladı.

"Gündüz nasıl görünür oluruz?"

Fosforlu yelek giymediği için kendisine para cezası uygulayan polis memuruna, "Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?" diye soran Ramazan Ferman isimli skuter sürücüsü, "Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım." karşılığını aldı.

"Gündüz insanlar görünmüyormuş"

Ferman, "Skuter kullanmak için gündüzleri fosforlu yelek giymek gerekiyormuş. Gündüzleri görünebilir olmak lazımmış. Gündüz insanlar görünmüyormuş. Kask da takmak lazımmış. Kask bu arada önemli. Kask konusunda sonuna kadar haklılar. Skuter kullanmak için bunların olmasına gerek var mı, bilmiyorum. Ama ceza yediğime göre demek ki mecburiyeti var." dedi.

"Yediğim ceza umurumda değil"

Ceza uygulanan bir diğer sürücü ise, işe geç kaldığını beliterek, "Fosforlu yelek giymemişim. Fosforlu yelek giymek mecburiymiş, yeni öğrendim. Yediğim ceza umurumda değil." diye konuştu.

























