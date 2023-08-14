İstanbul'da Galata Köprüsü bakıma alınınca haftanın ilk iş gününde trafik kilitlendi Eminönü ile Karaköy'ü birleştiren Galata Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmalarının ardından yollara düşen sürücüler, yoğun trafikle karşılaştı.

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz günlerde Galata Köprüsü'nü bakıma aldı.

Yerli ve yabancı turist tarafından sıkça ziyaret edilen bölgede, sık sık araç trafiği yaşanıyor.

40 gün sürecek olan çalışma ise durumu oldukça zorlaştırdı.

Derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetlerinin ilk etabı için Karaköy-Eminönü istikameti, dün duba ve beton bariyerlerle kapatıldı.

Ardından ekipler, asfalt sökme ve derz yenileme çalışmalarına başladı.

Haftanın ilk iş gününde trafik kilitlendi

Yeni Galata Köprüsü’nün trafiğe kapatılması nedeniyle, Eminönü yönüne gidecek sürücüler için güzergah boyunca uyarı levhaları da konuldu.

Haftanın ilk iş gününde Eminönü istikametine gitmek isteyen sürücülerin Atatürk Köprüsü’ne yönelmek zorunda kalması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

"İşlerimiz geç biter bugün"

İş nedeniyle her gün köprüyü kullanmak zorunda olduğunu belirten sürücü Samet Yıldız, “Bayağı etkiledi. İşlerimiz geç biter bugün. Normalde işlerimiz erken bitiyordu. Şu anda böyle dolanacağız." dedi.

"Bir an önce hallolmalı"

Servis şoförü Süleyman Kaya, "10 dakikalık gideceğim yere 1 saatte gideceğim. Mazotun litresi olmuş 40 lira. Bu araba kilometrede 5 lira mazot yakıyor. İşleri de etkiliyor, bir an önce hallolmasını istiyoruz." dedi.