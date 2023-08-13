İstanbul'da Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafiği aksattı Dün gece yarısından itibaren İstanbul'da Eminönü ile Karaköy'ü birleştiren Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının başlaması nedeniyle köprünün Eminönü yönü kapatıldı. Araçlar alternatif yolları kullanırken trafik her zamankinden daha fazla tıkandı.

AA

Galata Köprüsü, İstanbul'un trafiği açısından kritik önem taşıyan bir konuma sahip.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü'nde başlatılan bakım-onarım çalışması dün gece itibarıyla başladı.

Çalışmalar iki hatta 20'şer gündem toplamda 40 gün devam edecek.

Derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetlerinin ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikametinin beton bariyer ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatılmasının ardından ekiplerin çalışması başladı.

Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek.

Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün sürecek

İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

Köprü'nün depremlere karşı direnci artırılacak

Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Köprünün Eminönü yönünün çalışma nedeniyle kapatılması, trafikte yoğunluğa neden oldu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Tramvay hattı iki yönde seferlerine devam ediyor

Eminönü-Karaköy istikametindeki araç ve yaya trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmazken tramvay hattı da iki yönde seferlerini sürdürüyor.

"Trafikten etkileneceğiz"

Sürücülerden Hakan Kesik, çalışma nedeniyle oluşan trafikten olumsuz etkilendiklerini belirterek şöyle konuştu:

Herkese geçmiş olsun. Burası çok kullandığım bir güzergahtı. Trafikten etkileneceğiz. Uyarı levhalarını yeni gördüm ben de. Allah herkesin yardımcısı olsun.

"Taksi şoförlerini olumsuz etkileyecek"

Taksi şoförü Bilal Ergun da trafiğin taksi şoförlerini olumsuz etkileyeceğini anlatarak, şu sözleri sarf etti:

Trafik bizi bayağı etkileyecek. Sabah akşam trafiğin içindeyiz. Şimdi trafik daha çok kilitlenecek ama sonunda daha iyi olacak.

"Daha 20 gün çekeceğiz bu trafiği"

Sürücülerden Erol Şanlıer de şu değerlendirmede bulundu:

Burayı bugün kapatmışlar haberimiz yoktu. Bu yolu döndük, rezillik bu. Daha 20 gün çekeceğiz bu trafiği.

"Köprünün daha sağlam olması için yapılan çalışmalar faydalı"

Sürücü Kenan Yaşatan ise trafikten olumsuz etkilendiklerini dile getirerek, köprünün daha sağlam olması için yapılan çalışmaların insanlar adına faydalı olduğunu söyledi.