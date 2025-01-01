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Yüz binler Gazze için yürüyor...

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenleniyor.

TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA

Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı veriliyor.

Ayasofya ve diğer camilerde toplanan vatandaşların kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMSE SANMASIN Kİ TÜRKİYE UYUYOR"

Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetleyip "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Biz ayaktayız. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız." dedi.

Gazze'nin yalnız, Fiistin'in kimsesiz, Suriye'nin tek başına olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz varız, Türkiye var." ifadelerini kullandı.

"SİYONİST İSRAİL HERKESİ KATLEDİYOR"

Türkiye'nin hep yanlarında olduklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Gazze'deki soykırımın 453'üncü günü olduğunu hatırlatıp "Siyonist nazist İsrail, herkesi katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, camileri kiliseleri hedef alıyor. Mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor." dedi.

"HÜRRİYET GÜNEŞİ MESCİD-İ AKSA'DA DA DOĞACAKTIR"

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini de ifade eden Erdoğan, "Gazze'de insanlık ölüyor, vicdan ölüyor. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır." açıklamasında bulundu.

"GAZZE'YE FİLİSTİN'E, SURİYE'YE SELAM GÖNDERİYORUM"

Gazze'nin kuşatmadan zaferle çıkacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Gazze'ye, Filistin'e, Suriye'ye sesleniyorum. Biz burdayız. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız. Elimizden gelenin fazlasıyla daima yanlarında olacağız." dedi.

"FİLİSTİN'İN HEP YANINDA OLACAĞIZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Tüm şehitlerimiz rahmetle yad ediyorum. Ecdadımızın hayırlı duası ile sesleniyorum. Milletimiz selamet bula, zahirimiz mamur ola. Gölümüz yurdumuz huzur dola. Biz uyanığız biz buradayız. Filistin’le dayanışma için buradayız. Kudüs için, Mescid-i Aksa için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Dünyanın uyuduğu bu sabah da biz uyanığız. Protestolarımızla dualarımızla buradayız. Filistin tek başına değil. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız. Gazze’de soykırımın 453. günü. Siyonist İsrail bebekleri katlediyor. Evlere mazlumların sığındığı sığınaklara alçakça saldırıyor.

"GİZLİ VEYA AÇIK DESTEKLE GAZZE'NİN YANINDA OLACAĞIZ"