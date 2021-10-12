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    İstanbul’da gece saatlerinde sis etkili oldu

    İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 04:32
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 05:20
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    İstanbul’da gece saatlerinde sis etkili oldu

    Gece saatlerinde İstanbul’un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu.

    İstanbul’da gece saatlerinde sis etkili oldu VİDEO

    SİSİN SABAHTA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

    Sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisinin bulunduğu yerden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sefer görünmedi.

    Kentte etkili olan sisin sabahın erken saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

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    İstanbul’da gece saatlerinde sis etkili oldu #4

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