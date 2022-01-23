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    İstanbul'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

    İstanbul Valiliği, Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiğinin çift yönlü kapatıldığını belirtti.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 11:30
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    İstanbul'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

    İstanbul'da başlayan etksini gösteren kar ve soğuk hava deniz trafiğini de etkiledi.

    İstanbul Valiliği, görüş açısının düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı.

    "GÖRÜŞ MESAFESİ YARIM MİLİN ALTINA DÜŞMESİ NEDENİYLE BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI"

    İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

    İstanbul da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı #1


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