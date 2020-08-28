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İstanbul'da gençler koronavirüsü umursamadı, Boğaz’a karşı eğlendi

İstanbul'da gençler koronavirüsü umursamadı, Boğaz’a karşı eğlendi

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, Boğaz manzaralı mekanda çılgınca eğlenen gençler, ne mesafeye uydu ne de maske taktı. O anlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.