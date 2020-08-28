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- İstanbul'da gençler koronavirüsü umursamadı, Boğaz’a karşı eğlendi
İstanbul'da gençler koronavirüsü umursamadı, Boğaz’a karşı eğlendi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, Boğaz manzaralı mekanda çılgınca eğlenen gençler, ne mesafeye uydu ne de maske taktı. O anlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
- DHA
- 28.08.2020 - 12:31
İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda, dün gece saatlerinde parti düzenlendi.
Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı.
KORONAVİRÜS KİMSEYİ ENDİŞELENDİRMİYOR
Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi İZLE
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI
Sağlık Bakanlığı; sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaparken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tarz eğlencelerin olmaması gerektiğini söylemişti.