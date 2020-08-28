Dolar
7.3357
-0.2908%
Euro
8.7374
0.4171%
Altın
1959.77
1.5635%
Borsa
1111.15
0.2001%
G. Altın
461.755
1.2884%
Bitcoin
83977.74
0.6954%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    İstanbul'da gençler koronavirüsü umursamadı, Boğaz’a karşı eğlendi

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, Boğaz manzaralı mekanda çılgınca eğlenen gençler, ne mesafeye uydu ne de maske taktı. O anlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 12:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da gençler koronavirüsü umursamadı, Boğaz’a karşı eğlendi

    İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda, dün gece saatlerinde parti düzenlendi.

    Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı.

    KORONAVİRÜS KİMSEYİ ENDİŞELENDİRMİYOR

    Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

    Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

    Boğaz'a karşı koronavirüs partisi İZLE

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

    Sağlık Bakanlığı; sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaparken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tarz eğlencelerin olmaması gerektiğini söylemişti.

    Görüş Bildir