İstanbul'da hediyelik bakan kadın, hırsızların hedefi oldu.
Olay, cuma günü saat 17.45 sıralarında hediyelik eşya satan mağazanın önünde meydana geldi.
Hollanda'dan hafta sonu gezmek için İstanbul'a gelen Buket Buğday, bir hediyelik eşya mağazası önündeki eşyaları incelerken, 2 hırsızın dikkatini çekti.
Telefonunu çalmak için fırsat kolladı
Şapkalı olan şüpheli, bir yandan hediyelik eşyaları incelerken bir yandan da Buğday'ın cebindeki telefonu almak için fırsat kolladı.
İlk denemesinde başarılı olamayan şüpheli, beraber hareket ettiği diğer kadının yanına giderek sohbet etmeye başladı.
İkinci girişiminde telefonu çaldı
Tekrar Buğday'ın yanına gelen şüpheli, ikinci girişiminde Buğday'ın cebinden telefonu aldı ve hiçbir şey olmamış gibi mağaza önündeki stantlara bakmaya devam etti.
Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise etrafına bakarak telefonunu ararken, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.
O anlar kameralara yansıdı
Hırsızların o anları, işletmede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlardan şikayetçi oldu
Buket Buğday polis merkezine giderek iki hırsızdan şikayetçi olurken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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