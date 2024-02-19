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İstanbul'a gezmek için Hollanda'dan gelen kadın hırsızların hedefi oldu

İstanbul'a gezmek için Hollanda'dan gelen kadın hırsızların hedefi oldu Hafta sonu tatil için Türkiye'ye gelen kadının cep telefonu, hediyelik eşya bakarken çalındı. Durumu fark eden kadın hırsızlardan şikayetçi olurken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.