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İHA

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve ilçe ekipleri, göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kaçak göçmenlere yönelik 18 Kasım’da yürütülen çalışmalarda, pazartesi akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde tespit edilen 10 farklı adresteki şok evlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

10 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu evlere yapılan baskınlarda 65 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Operasyonun devamında ise Gaziosmanpaşa ilçesinde 10 mobil göç aracı, 165 polis, 23 göç uzmanı ile yapılan düzensiz göçmen uygulamasında, 504 yabancı kişi sorgulandı.

74 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bu sorgulamalarda 9 düzensiz göçmen daha yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İnsan kaçakçılığı yapan 2 organizatörün emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, yakalanan 74 kaçak göçmen için sınır dışı işleminin başlatıldığı bildirildi.