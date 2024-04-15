İstanbul'da gökdelenlerin arasında ışıltısıyla mest eden eser: Barbaros Hayrettin Paşa Camii Tüm heybetiyle gece ışıl ışıl duran Barbaros Hayrettin Paşa Camii havadan çekilen görüntüsüyle eşsiz manzaralar oluşturdu.

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İHA

Geçtiğimiz yıl İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırıldı.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii hizmete açıldı.

Caminin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Temmuz 2020'de atıldı.

20 bin kapasiteli

Levent'in en büyük camisi olarak 18 bin 500 metrekarelik arsada, 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi.

Öte yandan camide 20 bin kişi, aynı anda namaz kılabiliyor.

Gökdelenlerin arasında ışıldıyor

Hava karardığında ise çevresinde bulunan gökdelenlerin ışıklandırmasını geride bırakarak özel tasarım ışıklandırma sistemleri ile büyük beğeni topluyor.

Bu eşsiz görüntüsüyle de Levent'e de oldukça yakışıyor.

Mimari güzelliği ile göz kamaştırıyor

Osmanlı Cihan Devleti mimari özelliklerine sahip olan caminin ışıklandırması; ana kubbe, minareler ve dış duvarlarının çoğu mimari güzelliğini gözler önüne seriyor.

Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğa sahip.

Detay süslemeler görenleri mest ediyor

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor.

Hattat Ferhat Kurlu tarafından hazırlanan ana kubbenin hat yazısına, suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yazıldı.

Tezhip ve süslemeleri Mustafa Çelebi tarafından hazırlanan camide, süslemelerde denize atıf yapılarak mavi tonlara yer verildi.

Caminin ana kubbesinin etrafındaki 32 pencerede yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Ayrıca caminin minarelerinde martı detayları bulunması ayrı bir güzelliğe sahip.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)