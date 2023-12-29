Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçların da anlamlı bir görev için devirleri yapılmıştı.
Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçları tek tek inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyetin hizmetine verildiğini açıklanmıştı.
Vatandaşlar araçları inceledi
Araçlar, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Taksim'de sergilenen Bentley marka aracı ve Sultanahmet'te sergilenen Ferrari ve Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.
Yoğun ilgi görüyorlar
Tarihi noktalarda yoğun ilgi gören otomobillerin devriye görevi yaptığı araçlar havadan görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış