İstanbul'da polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Salıverildi Esenler'de alkollü bir şekilde polis aracına çarparak Ferdi Ağdaş'ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın ise yaralanmasına neden olan sanık sürücü Berivan Y.'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Buna göre mahkeme 5 yıl hapis cezası verirken, sanık hükümle birlikte tahliye edildi.

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İHA

İstanbul Esenler’de 1 Şubat günü gece saatlerinde, TEM Otoyolu’nda Ferdi Ağdaş’ın (43) bariyerlere çarpması üzerine olay yerine polis ekibi gelerek emniyet şeridinde işlem yapmaya başlamıştı.

O esnada başka bir aracın sürücüsü Berivan Y., polis aracına arkadan çarparak Ferdi Ağdaş'ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın ise yaralanmasına neden olmuştu.

Sanık Berivan Y.'nin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Berivan Y. hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Ferdi Ağdaş’ın ailesi ve taraf avukatları da katıldı.

Alkollü şekilde polis aracına arkadan çarptı: Can aldı

Duruşmada mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporu okudu.

Raporda sürücü Berivan Y.'nin asli derecede kusurlu, maktul Ferdi Ağdaş ile Muhammet Bektaş’ın ise kusursuz oldukları aktarıldı.

Söz verilen sanık Berivan Y., raporu kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihinde sanık Berivan Y.'nin seyir halinde iken TEM Otoyolu Kuzey istikameti Tekstilkent mevkiinde başka bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunan Ferdi Ağdaş ve Muhammet Bektaş’a çarptığını aktardı.

Savcı 22 yıla kadar hapis talebinde bulundu: Savcı mütalaada tek tek sıraladı

Çarpma sebebiyle Ferdi Ağdaş’ın vefat ettiği, Muhammet Bektaş’ın ise kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını etkileyecek şekilde yaralandığı mütalaada anlatıldı.

Mütalaada, sanığın alkollü bir şekilde yasal sınırın üzerinde hızla araç kullanarak kazananın gerçekleşmesine neden olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, Berivan Y. hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Berivan Y. “Olay tamamen kazadır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.” dedi.

Mahkeme iyi hal indirimi uyguladı: Tahliyesine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Berivan Y.'nin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan önce 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezanın niteliğini ve süresini dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine de karar verdi.

Öte yandan verilen karara, üye hakimlerden biri muhalefet şerhi koydu.

Şerhte, "Olayın oluş şekli, dosyadaki mevcut deliller, olaydaki yüksek hız, alkol unsuru ile birlikte olay öncesi ve sonrası sanığın dosyaya yansıyan tutum, davranışları, suç delillerinin ortaya çıkarılmasında sanığın bir katkı sunmaması, sanığın olay yerini terk etmesi, müştekiyi yaralı halde bırakması, olay yerinden kaçması ve polislere yardımcı olmaması dikkate alınarak sanık hakkındaki takdiri hafifletici nedenin bulunmadığı kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun sanık hakkındaki indirim maddesi uygulanması kanaatine muhalifim." denildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Şubat günü TEM Otoyolu’nda Ferdi Ağdaş'ın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gelerek emniyet şeridinde durdukları kaydedilmişti.

İddianamede, sürücü Berivan Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce emniyet şeridindeki polis aracına ardından polis memuru Muhammet Bektaş ve Ferdi Ağdaş'a çarptığı açıklanmıştı.

İddianamede, görevli polis memurunun vücudunda çarpmanın etkisiyle kemik kırıkları meydana geldiği, olay yerindeki Ferdi Ağdaş'ın ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kazadan sonra kaçtı: Arkadaşı önce alkollü olduklarını söyledi sonra ifadesini değiştirdi

Kazanın ardından Berivan Y.'nin kaçtığı kaydedilen iddianamede, araçta bulunan arkadaşı Zehra P.'nin ilk ifadesinde olaydan önce alkol aldıklarını söylediği, 2 gün sonra ise ifadesini değiştirdiği ifade edilmişti.

Daha sonra teslim olan Berivan Y. hakkında alınan bilirkişi raporunda, görüşünün açık ve hızının yüksek olduğu, yolu kontrol etmeden dikkatsiz davrandığı tam kusurlu olduğu belirtilmişti.

Bilirkişi raporunda tam kusurlu olduğu aktarıldı

Öte yandan Berivan Y.'nin kaza yerinden firar etmesi nedeniyle alkol kontrolü yapılamadığı anlatılan iddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarından alkollü olarak araç kullandığının sabit olduğu açıklanmıştı.

Yıldırım'ın, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)