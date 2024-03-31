İstanbul'da görevliler sandık yemini ederek göreve başladı Görevlerine başlamadan önce okullara gelen görevliler, sandıkların başlarında yemin ederek vazife başı yaptı.

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DHA

İstanbul seçim heyecanını, bugün bir kez daha yaşıyor.

İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağıthane Aşık Veysel İlkokulu'nda oy verme işlemi başlamadan önce hazırlıklarını yaptı.

Ardından görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

"Namusum, vicdanım..."

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)