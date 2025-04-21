İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terminalde hareketlerinden şüphelendikleri iki yolcuyu takibe aldı.
Moskova’dan geldiği belirlenen Rus vatandaşı T.I. ile Belarus vatandaşı A.K.’nin üzerlerinde ve valizlerinde detaylı arama yapıldı.
ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Valizlerinden cep telefonundan kürke, kol çantasından nargile tütününe kadar çok sayıda kaçak ürün çıktı.
Aramalarda 10 cep telefonu, 7 kamera ve fotoğraf makinesi, 12 kilo nargile tütünü, 200 paket sigara, 60 elektronik sigara ve filtresi, 20 elektronik sigara cihazı, 21 çift spor ayakkabı, 16 kol çantası, 12 vizon kürk ve 6 vizon şal ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yurda kaçak yolla sokulmak istenilen eşyalara el konulurken şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki yolcu, yasal işlemlerin ardından Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne teslim edildi.
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