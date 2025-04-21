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İstanbul’da gümrük kaçakçıları suçüstü yakalandı

İstanbul’da gümrük kaçakçıları suçüstü yakalandı İstanbul Havalimanı’nda yüklü miktarda kaçak ürünle yakalanan iki yolcu, Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Operasyonda aralarında ünlü markaların ürünlerinin de bulunduğu çok sayıda eşya ele geçirildi.