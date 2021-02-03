İstanbul'da güneşli hava, koronavirüsü bir anlığını da olsa unutturdu

İstanbul'da güneşli hava, koronavirüsü bir anlığını da olsa unutturdu

Koronavirüs nedeniyle uzun süre evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı görünce sahillere koştu. Kadıköy Fenerbahçe sahiline gelen İstanbullulardan kimileri çimlerde oturarak vakit geçirdi.

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar, açık havada aileleriyle birlikte vakit geçirmek için sahillere akın etti.

Kadıköy Fenerbahçe sahiline gelenlerin bir kısmı denizin tadını çıkarırken kimileri ise çimlerde piknik yaptı.

Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüdü. Fenerbahçe sahilinde vakit geçiren vatandaşlar havadan da görüntülendi.

"GÜNEŞTEN FAYDALANALIM DEDİK"

Ailesiyle sahile gelen bir kişi, “Güneşten faydalanalım dedik, hep ev ev. Sahil, değişiklik, güzel deniz havası. Torunları da aldık, onlar da oynuyorlar ağaçların dibinde." dedi.

Fenerbahçe sahilindeki kalabalık havadan görüntülendi- İZLE

"KORONAVİRÜSÜN BİTMESİNİ VE BİR AN ÖNCE SOSYAL HAYATA DÖNMEYİ İSTİYORUZ"

Kızıyla birlikte vakit geçiren bir vatandaş ise, “Çocuklar mutlu, biz mutluyuz. Sömestir tatilindeler. Sıcak havayı da görünce biraz temiz hava alsın istedik. Neredeyse bir senedir evdeler. Çocuklar için de veliler için de zor bir süreç. Mutluyuz. Koronavirüsün bitmesini ve bir an önce sosyal hayata dönmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, güneşli havada Moda sahilinde kayalıklarda oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülendi.