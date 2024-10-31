İstanbul'da güverte vincinin devrildiği olayda 3 mürettebat yaralandı

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi.

Yaşanan olayda, bölgede demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vinç devrildi.

3 MÜRETTEBAT YARALANDI

3 mürettebatın yaralandığı olaya ilişkin açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.