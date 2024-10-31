İstanbul'da güverte vincinin devrildiği olayda 3 mürettebat yaralandı

AA
İstanbul'da Ahırkapı açıklarında meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi.
Yaşanan olayda, bölgede demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vinç devrildi.
3 MÜRETTEBAT YARALANDI
3 mürettebatın yaralandığı olaya ilişkin açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden geldi.
Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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