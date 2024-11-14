İstanbulluların çilesi bitmiyor...
Megakent genelinde art arda yaşanan ulaşım arızalarının ardından vatandaşlar bu defa metro istasyonunda panik dolu anlar yaşadı.
Yenikapı- Hacıosman metro hattının Yenikapı İstasyonu'nda, sabah saatlerinde bakımı yapılmadığı ileri sürülen yürüyen merdivenlerde yangın çıktı.
METRO İSTASYONU ALEVLERE TESLİM OLDU
Dumanların yükselmesinin ardından yolcular istasyondan dışarı çıkartıldı.
İstasyonu kaplayan duman ve is, metro çevresinde bulunan vatandaşların nefes almasını zorlaştırdı.
METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
İstasyon görevlileri, yangın nedeniyle duman altında kalan istasyonun kapatıldığını açıkladı.
Seferlerin iptal edilmesi üzerine yoluna devam edemeyen yolcular durağın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Metro istasyonunun kapatılmasının ardından Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapılmaya başlandı.
METRO İSTANBUL AÇIKLAMA YAPTI
Metro İstanbul, yangına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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