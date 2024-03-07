İstanbul'da hafriyat kamyonu yandı: Trafikte uzun kuyruklar oluştu Seyir halindeki hafriyat kamyonunun yanması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına alınırken, güvenlik nedeniyle geçişe kapatılan yolda araç trafiği oluştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da çıkan yangın trafiği kilitledi.

Başakşehir ilçesinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hafriyat kamyonunun şoförü, dorse lastiklerinden duman çıktığını gördü ve aracı emniyet şeridinde durdurdu.

Sürücü yangını söndüremedi

Şoför, yangın tüpü ile aracın lastiklerini söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorseye de sıçrayan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kamyonda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken aracın dorsesinde maddi hasar oluştu.

Trafiğe kapatıldı

Ekipler, TEM otoyolunun bir şeridini güvenlik önemleri nedeniyle araç geçişine kapattı.

Edirne istikameti ve Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)