İstanbul'da hafta başı trafiği: Yollar yine kilitlendi

AA

İstanbul haftaya yine trafik çilesiyle başladı.

Haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da yoğunluk oluşurken, Edirne istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Seyrantepe ve Kağıthane arasında bazı bölgelerde araçlar trafik nedeniyle yavaş ilerliyor.

KÖPRÜ VE TÜNELLERDE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Maltepe ile Avrasya Tüneli arasında yoğunluk yaşanırken, Ankara istikametinde Kozyatağı ile Pendik arasında zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne yönünde Sultanbeyli'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanıyor, Ankara istikametinde de araçlar Samandıra gişelere kadar güçlükle ilerliyor.

Kentte özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda yüzde 65'e kadar ulaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 56'ya kadar çıktı.