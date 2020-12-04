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- İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk
Koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul'da trafik, durma noktasına geldi.
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 17:37
- Güncelleme : 04.12.2020 - 18:20
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde hafta sonu dışarı çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.
Karar kapsamında bugün saat 21.00'den, Pazartesi saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yasak öncesi evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşturdu.
TRAFİK KİLİTLENDİ
56 saatlik sokağa çıkma yasağına saatler kala, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye çıktı.