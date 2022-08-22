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    İstanbul'da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu

    İstanbul'da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 27 ile başlarken, köprülerde trafik sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 14:16
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    İstanbul yeni haftanın ilk ışıklarına yoğun olmayan bir trafikle başladı.

    İlk olarak saat 19.00 itibarıyla yüzde 27 trafik yoğunluğuyla ile güne başlayan İstanbullular, bağlantı yollarının kesiştiği noktalarda ise zorluk yaşadı.

    Köprüler bordo

    TEM ve E-5 Karayolunda yeşile dönerken, köprü üzerinde yoğunlukla karşılaşıldı.

    Özellikle Andolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Üsküdar'da trafik sıkışırken haritada bölge yoğunluğu bordo olarak gösterildi.

    Avrupa Yakası köprü geçişleri sonrası rahat

    Köprü sonrası ise Avrupa'ya geçişlerde rahatlama başlıyor.

    Avrupa Yakası'nda ise Bağcılar- Beylikdüzü arasında trafik normalin üstünde yoğun olduğu gözlemlendi.

    İşte detaylı anlatım...

    İstanbul'da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu VİDEO

    İstanbul da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu #4

    2023 Pirelli Takvimi kamera arkası

    İstanbul da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu #5


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