Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 27 ile başlarken, köprülerde trafik sıkıştı.

İstanbul yeni haftanın ilk ışıklarına yoğun olmayan bir trafikle başladı.

İlk olarak saat 19.00 itibarıyla yüzde 27 trafik yoğunluğuyla ile güne başlayan İstanbullular, bağlantı yollarının kesiştiği noktalarda ise zorluk yaşadı.

Köprüler bordo

TEM ve E-5 Karayolunda yeşile dönerken, köprü üzerinde yoğunlukla karşılaşıldı.

Özellikle Andolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Üsküdar'da trafik sıkışırken haritada bölge yoğunluğu bordo olarak gösterildi.

Avrupa Yakası köprü geçişleri sonrası rahat

Köprü sonrası ise Avrupa'ya geçişlerde rahatlama başlıyor.

Avrupa Yakası'nda ise Bağcılar- Beylikdüzü arasında trafik normalin üstünde yoğun olduğu gözlemlendi.

İşte detaylı anlatım...

İstanbul'da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu VİDEO

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