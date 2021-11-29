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    İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunlaştı

    İdealtepe D-100 karayolunda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk 07.45 sıralarında yüzde 57'ye ulaştı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 09:50
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    İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunlaştı

    Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul yine trafiğe esir oldu.

    Anadolu Yakası'nda Maltepe, İdealtepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    DURMA NOKTASINA GELDİ

    Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat  07.45 itibarıyla trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.

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    İstanbul da haftanın ilk günü trafik yoğunlaştı #2

    İstanbul da haftanın ilk günü trafik yoğunlaştı #3

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