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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunlaştı
İdealtepe D-100 karayolunda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk 07.45 sıralarında yüzde 57'ye ulaştı.
- DHA
- 29.11.2021 - 09:13
- Güncelleme : 29.11.2021 - 09:50
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul yine trafiğe esir oldu.
Anadolu Yakası'nda Maltepe, İdealtepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibarıyla trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.