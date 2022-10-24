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    İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yüzde 63'e ulaştı

    Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun yaşandığı kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, İstanbullulara zor anlar yaşattı.
    • 24.10.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 10:02
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    İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yüzde 63'e ulaştı

    İstanbullular haftanın ilk gününe trafikle başladı...

    İşe ve okula gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, trafik sıkışıklığında zor anlar yaşadı.

    Trafik durma noktasına geldi

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle kentin birçok noktasında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

    İstanbul da haftanın ilk günü trafik yüzde 63 e ulaştı #1

    Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre il genelindeki yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

    D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkiilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

    İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yüzde 63'e ulaştı VİDEO

    İstanbul da haftanın ilk günü trafik yüzde 63 e ulaştı #2


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