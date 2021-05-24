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İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
- DHA
- 24.05.2021 - 08:16
- Güncelleme : 24.05.2021 - 08:40
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da yine aynı manzara oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
YÜZDE 49’A ULAŞTI
Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 49'a ulaştı.
Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü.
İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği VİDEO