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    İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 08:16
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 08:40
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    İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da yine aynı manzara oluştu.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

    YÜZDE 49’A ULAŞTI

    Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 49'a ulaştı.

    Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü.

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği VİDEO

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği #1

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği #2

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği #3

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği #4

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