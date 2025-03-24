İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

DHA

İstanbul'da trafik çilesi devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

YÜZDE 71 YOĞUNLUK

Yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 71, İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08:00 itibariyle yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.