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    Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Sabahın ilk ışıklarında başlayan ve devam eden trafik yoğunluğu, İBB verilerine göre yüzde 60'lara dayandı.
    • AA
    • 11.10.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:56
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    Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbullular haftanın ilk iş gününe trafikle başladı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

    Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarının oluşturduğu yoğunlukta, işe gidenler ve öğrenciler zor anlar yaşadı.

    YAKALARDA YOĞUNLUK

    Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde Mecidiyeköy ve Seyrantepe bölgelerinde trafik ağır ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ise birçok ilçede araçlar ilerlemiyor.

    Yenibosna, Şirinevler, İncirli ve Merter'de etkili olan trafik zaman zaman açılsa da Haliç’e kadar etkili oluyor.

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    KÖPRÜLERDE DE MANZARA AYNI

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde Altunizade'de trafik yoğunlaşırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'ta yoğunluk yaşanıyor.

    Ana arterler ve caddelerde ise trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul da trafik yoğunluğu #2

    TRAFİK HARİTASI YÜZDE 60'A ULAŞTI

    Sabah saat 08.35 itibarıyla İBB'nin belirlediği verilere göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul da trafik yoğunluğu #3

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul da trafik yoğunluğu #4

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul da trafik yoğunluğu #5

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul da trafik yoğunluğu #6

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