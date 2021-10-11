Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbullular haftanın ilk iş gününe trafikle başladı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarının oluşturduğu yoğunlukta, işe gidenler ve öğrenciler zor anlar yaşadı.

YAKALARDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde Mecidiyeköy ve Seyrantepe bölgelerinde trafik ağır ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ise birçok ilçede araçlar ilerlemiyor.

Yenibosna, Şirinevler, İncirli ve Merter'de etkili olan trafik zaman zaman açılsa da Haliç’e kadar etkili oluyor.





KÖPRÜLERDE DE MANZARA AYNI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde Altunizade'de trafik yoğunlaşırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'ta yoğunluk yaşanıyor.

Ana arterler ve caddelerde ise trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

TRAFİK HARİTASI YÜZDE 60'A ULAŞTI

Sabah saat 08.35 itibarıyla İBB'nin belirlediği verilere göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.