İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Haber Merkezi

Megakent İstanbul'da haftanın ilk gününde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta, trafik ağır seyrediyor.

TRAFİK YÜZDE 70'İN ÜZERİNE ÇIKTI

İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle yoğunluk gözlemleniyor.

Yoğunluk haritasına göre trafiğin yüzde 70'in üzerine çıktığı belirlendi.

Ayrıca, İBB trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.