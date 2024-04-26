İstanbul'da haftanın son iş günü trafik yoğunlaştı Megakent’te mesai sonrası kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekince uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde ana erterlerde araç yoğunluğu yaşandı.

Haftanın son iş gününde sabah oluşan trafik akşama da yansıdı.

Köprülerde akış kilitlendi

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolunda, Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü olmak üzere ve Sultanbeyli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk yüzde 71

Araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yüzde 71 olarak ölçüldü.