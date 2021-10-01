Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul'da haftanın son iş günü trafik yüzde 70'e yaklaştı

İstanbul'da haftanın son iş günü trafik yüzde 70'e yaklaştı

Her geçen gün artmaya devam eden İstanbul trafiği, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun etkisiyle felç oldu.