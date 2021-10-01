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    İstanbul'da haftanın son iş günü trafik yüzde 70'e yaklaştı

    İstanbul'da haftanın son iş günü trafik yüzde 70'e yaklaştı

    Her geçen gün artmaya devam eden İstanbul trafiği, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun etkisiyle felç oldu.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 09:03
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    İstanbul’da haftanın son iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde yurt genelinde başlayan sağanak yağmur, sabah saatlerinde de trafiği etkilemeye başladı.

    YAĞMUR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

    D-100 karayolunda sık sık durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    Erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan sürücüler ve öğrenci servisleri, Kadıköy istikameti üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

    İstanbul'da haftanın son iş günü yoğun trafik ViDEO

    KENT GENELİNDE KAZALAR YAŞANDI

    Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

    YOĞUNLUK YÜZDE 70'E YAKLAŞTI

    Öte yandan İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle yüzde 70'e yaklaştığı da belirtildi.

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