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    İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

    Megakent'te haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde, trafik yoğunluk saat 18.30 itibariyle yüzde 76’ya ulaştı.
    • 21.10.2022 - 19:05
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    İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

    İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Karayolu, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

    DHA'nın haber,ne göre; trafik yer yer durma noktasına geldi.

    Yoğunluk yüzde 76

    İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 18..30'da yüzde 76 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

    İstanbul da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu #4

    İstanbul da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu #5


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