İstanbul'da halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları için yeni karar

İstanbul'da halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları için yeni karar

Kabine toplantısı sonrasında İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları ile ilgili alınan son kararlar merak ediliyor. 'İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı?' sorusuna yanıt aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle birlikte uygulamaya konuldu.

Toplantı sonrası çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer alan İstanbul'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bazı kararlar hayata geçirildi.

Bu kararların ardından halı sahalar ve yüzme havuzlarının açılıp açılmayacağı araştırılmaya başlandı.

Peki, İstanbul'da halı sahalar açıldı mı? İşte, İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları için yeni karar..

İSTANBUL'DA HALI SAHALAR VE YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

Kademeli normalleşme sürecinde halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu gibi işletmeler; düşük (mavi), orta (sarı) ve yüksek risk (turuncu) grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu.

Çok yüksek risk (kırmızı) grubundaki iilerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacaktı. Dün İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yapılan toplantıda, 'kırmızı' kategorideki İstanbul'da kısıtlama kaldırıldı ve bu tür iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verildi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre; daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesis girişlerinde HES kodu kullanılması zorunlu olacak. Tesisler 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilecek ve seyirci, refakatçi ve misafir alınmayacak.

Açıklamada, internet kafe/salonu, lunapark, hamam, sauna, bilardo ve masaj salonları gibi yerlerdeki uygulama da devam edecek.

Bu mekanlar da yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.