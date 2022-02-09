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İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul'da halk ekmeğe 75 kuruş zam yapıldı. 250 gram ekmek 2 lira oldu.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 20:16
- Güncelleme : 09.02.2022 - 20:24
Son dönemde temel besin maddelerine gelen art arda zamlardan ekmek de nasibini aldı.
Fırıncıların ardından uygun fiyatı nedeniyle tercih edilen İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) de ürünlerine zam yaptı.
77 KURUŞ ZAM
Buna göre İHE büfelerinde 1,25 TL'ye satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'ye çıktı.
CUMA GÜNÜ ETİKETLERE YANSIYACAK
Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." denildi.