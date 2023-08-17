İstanbul'da halk otobüsü denize düştü Haliç Metro İETT durağında park halinde duran İETT otobüsü, freninin boşalmasıyla birlikte denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi.

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DHA

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan krizlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Meydana gelen arızalar, çıkan yangınlar İstanbulluya zor anlar yaşatıyor.

Vatandaşlar işlerine yetişmek ya da evlerine dönmek için sorun üstüne sorunla karşılaşıyor.

Bu kez çok farklı: İETT denize düştü

Bu kez ise meydana gelen arızalardan çok farklı bir olay yaşandı.

Eminönü Haliç Metro İETT durağında park halinde duran İETT otobüsü, denize düştü.

Otobüsün boş olduğu öğrenildi.

Freni boşaldı

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan otobüsün denize düşme nedeninin aracın freninin boşalmasından dolayı kaynaklandığı öğrenildi.