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    İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 4 Nisan Pazar hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

    İstanbul'da 4 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Valilik, hangi yolların kapalı olacağını duyurdu. İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 12:39
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    İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 4 Nisan Pazar hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

    İstanbul'da 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan N Kolay İstanbul Maratonu için geri sayım başladı.

    İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yola çıkacak olan vatandaşlar trafiğe dair araştırmalara başladı.

    Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:

    İSTANBUL HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 4 NİSAN 2021?

    • Ayvansaray Caddesi çift yönlü,
    • Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları,
    • Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
    • Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
    • Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
    • Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
    • Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
    • Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak,
    • Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak,
    • Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak,
    • Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak,
    • Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak,
    • Galata Köprüsü çift yönlü olarak,
    • Ankara Caddesi,
    • Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak.

    İstanbul da hangi yollar trafiğe kapalı? 4 Nisan Pazar hangi yollar açık? Valilik duyurdu.. #1

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    • Atatürk Bulvarı,
    • Atatürk Köprüsü,
    • Haliç Köprüsü,
    • Vatan Caddesi,
    • Millet Caddesi,
    • Fevzipaşa Caddesi,
    • D-100 Kuzey Güney Yol,
    • Türkeli Caddesi,
    • Avrasya Tüneli,
    • Aksaray Caddesi,
    • Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar),
    • Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,
    • Kızılelma Caddesi,
    • Onuncu Yıl Caddesi,
    • Sahil Kennedy Caddesi,
    • Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri,
    • Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar,
    • Küçük Langa Aralığı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabilir.

     

     

     

     

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