Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 4 Nisan Pazar hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 4 Nisan Pazar hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

İstanbul'da 4 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Valilik, hangi yolların kapalı olacağını duyurdu. İşte detaylar..