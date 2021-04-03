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- İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 4 Nisan Pazar hangi yollar açık? Valilik duyurdu..
İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 4 Nisan Pazar hangi yollar açık? Valilik duyurdu..
İstanbul'da 4 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Valilik, hangi yolların kapalı olacağını duyurdu. İşte detaylar..
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 12:39
İstanbul'da 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan N Kolay İstanbul Maratonu için geri sayım başladı.
İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yola çıkacak olan vatandaşlar trafiğe dair araştırmalara başladı.
Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:
İSTANBUL HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 4 NİSAN 2021?
- Ayvansaray Caddesi çift yönlü,
- Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları,
- Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
- Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
- Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak,
- Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak,
- Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak,
- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak,
- Galata Köprüsü çift yönlü olarak,
- Ankara Caddesi,
- Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Atatürk Bulvarı,
- Atatürk Köprüsü,
- Haliç Köprüsü,
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- D-100 Kuzey Güney Yol,
- Türkeli Caddesi,
- Avrasya Tüneli,
- Aksaray Caddesi,
- Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar),
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,
- Kızılelma Caddesi,
- Onuncu Yıl Caddesi,
- Sahil Kennedy Caddesi,
- Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri,
- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar,
- Küçük Langa Aralığı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabilir.