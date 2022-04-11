Petrol
99.79
-2.91%
Euro
16.08
0.19%
Dolar
14.74
-0.05%
Altın
927.71
0.46%
Borsa
2438
1.87%
Bitcoin
614.394
-3.10%
BTXN Coin
31.62
-0.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat

    İstanbul'da baharın gelmesiyle günlerdir etkili olan sıcak hava yerini soğuğa ve yağışa bıraktı. Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Ensonhaber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat

    Nisan ayına girilmesiyle ilkbahara giriş yapılırken, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sıcak hava hakimdi.

    Mevsim normallerindeki sıcaklıkların ardından bu sabah saatlerinde ise kentin birçok bölgesinde yağış görüldü.

    Önceki günlerde 20 derecelere çıkan sıcaklık 10 derecelere kadar düşerken, bizler de Ensonhaber olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir'le kentteki son durumu konuştuk.

    İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat! VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Haydarpaşa kazılarında Helenistik döneme ait kiremit mezar keşfedildi
    Kültür Sanat

    Haydarpaşa kazılarında Helenistik döneme ait kiremit mezar keşfedildi

    Hakim Dizisi 11 Nisan Mobil
    Advertorial Mobil

    Hakim Dizisi 11 Nisan Mobil

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Görüş Bildir