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İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat

İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat

İstanbul'da baharın gelmesiyle günlerdir etkili olan sıcak hava yerini soğuğa ve yağışa bıraktı. Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Ensonhaber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.