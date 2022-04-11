- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat
İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat
İstanbul'da baharın gelmesiyle günlerdir etkili olan sıcak hava yerini soğuğa ve yağışa bıraktı. Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Ensonhaber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 14:13
- Güncelleme : 11.04.2022 - 14:21
Nisan ayına girilmesiyle ilkbahara giriş yapılırken, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sıcak hava hakimdi.
Mevsim normallerindeki sıcaklıkların ardından bu sabah saatlerinde ise kentin birçok bölgesinde yağış görüldü.
Önceki günlerde 20 derecelere çıkan sıcaklık 10 derecelere kadar düşerken, bizler de Ensonhaber olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir'le kentteki son durumu konuştuk.