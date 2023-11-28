İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli

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Türkiye fırtınalı havanın etkisinde.
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini gün gün artırıyor.
Bu kapsamda hava ulaşımı aksıyor..
İstanbul'da 56 uçuş iptal edildi
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Havaalanı'nda 56 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir." denildi.
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