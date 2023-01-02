İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli

Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sisli hava kesintili de olsa etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinde sis yoğunluğu yeniden artış gösterdi.

Bu kapsamda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleşecek seferlerde yaşanabilecek iptal ve gecikmelere karşı yolculardan uçuşlarını takip etmelerini istemişti.

Uyarı yapılmıştı

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı uçuşlarında, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar yoğun sis beklendiği belirtilerek, "Uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanması beklenmekte olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

48 uçuş iptal edildi

MADKOM(meteorolojik acil durum komitesi ) kararınca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.



