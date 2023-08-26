İstanbul'da hayalet ekran hırsızlığı vakaları patlama yaptı Son zamanlarda özellikle İstanbul'da lüks araçlar hırsızların hedefinde.. Lüks otomobillerin "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik sistemleri çalınıyor.

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ensonhaber.com

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor..

İstanbul'da gün geçtikçe artan haberlerde özellikle lüks otomobiller, hırsızların yeni hedefi oldu..

Çete halinde çalışan hırsızlar, araçların "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik sistemleri çalıyor...

Sadece bugün İstanbul'un 3 ilçesinde hayalet ekran hırsızlığı yaşandı..

Aracın camını kırıp hayalet ekranı söktüler

Arnavutköy’de güpegündüz bir lüks aracın yanına otomobilleriyle yanaşıp camını kırdıktan sonra ekranını çalan hırsızlar, bir kadın tarafından fark edilmelerine rağmen soyguna devam etti.

Hırsızlık anını fark eden kadın camdan bağırarak hırsızları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Esenler'de otomobilin ön konsolunu komple söktüler

Esenler'de hırsızlar, camını kırarak girdikleri otomobilin ön konsolunu sökerek hayalet ekran, NBT ekran ve torpidodaki 20 bin lirayı çaldı.

Sultangazi'de de oto sanayi sitesine girip 4 otomobilin hayalet ekranını çaldılar

Bir olay da Sultangazi'de yaşandı..

Oto sanayi sitesine giren hırsızlar, 4 lüks otomobilin hayalet ekranını çaldı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken otomobillerin çalındığı tamircinin sahibi, "Bir araçtan bu ekranı çalmaları maksimum 1 dakika sürüyor zaten. Birkaç dakikada işlerini halletmişler. Plakaları görünüyor ama muhtemelen çalıntı çıkacak" dedi.