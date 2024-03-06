İstanbul'da hayvan derisinden çanta üretildiği tespit edilen imalathaneye baskın düzenlendi Şüpheli bir şahsın yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği hayvan derilerinden çanta ürettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, düzenlediği operasyonda şahsı gözaltına alırken çok sayıda hayvan derisini ele geçirdi.

İHA

İstanbul'da çanta imalathanesine baskın...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın, Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve benzeri aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

İmalathane tespit edildi

Elde edilen bilgiler kapsamında araştırmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, söz konusu yabani hayvan derilerinden Zeytinburnu’nda bulunan bir imalathanede çanta üretildiğini tespit etti.

Baskın düzenlendi

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonda, piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 adet piton derisinden yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Baskında iş yeri sahibi S.T. adlı şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gümrükten hasır çanta diyerek geçirdi

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken yakalanan şüpheli S.T.’nin, söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden “hasır çanta” diye Türkiye'ye soktuğu ileri sürüldü.

40 milyon TL vergi cezası bulunuyor

Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan kaçak deri mamulleri ile ilgili atölye sahibi S.T.’ye 40 milyon lirayı aşan vergi cezası, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” ve “CITES Sözleşmesine Aykırılık” suçlarından cezai işlem uygulandı.

Şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)