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- İstanbul'da hedef kitlenin yüzde 51'i aşılandı
İstanbul'da hedef kitlenin yüzde 51'i aşılandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını ve aşılamada yüzde 51'e ulaşıldığını ifade etti.
- DHA
- 21.06.2021 - 22:32
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı.
HEDEF NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE ULAŞTIK
Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.