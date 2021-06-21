Euro
10.457
0.86%
Dolar
8.7706
0.38%
Altın
503.01
1.48%
Borsa
1.399
0.54%
Bitcoin
287.372
-9.09%
EXEN Coin
28.78
-4.98%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    İstanbul'da hedef kitlenin yüzde 51'i aşılandı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını ve aşılamada yüzde 51'e ulaşıldığını ifade etti.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 22:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da hedef kitlenin yüzde 51'i aşılandı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı.

    HEDEF NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE ULAŞTIK

    Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.

    İstanbul da hedef kitlenin yüzde 51 i aşılandı #1

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir