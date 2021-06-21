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İstanbul'da hedef kitlenin yüzde 51'i aşılandı

İstanbul'da hedef kitlenin yüzde 51'i aşılandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını ve aşılamada yüzde 51'e ulaşıldığını ifade etti.