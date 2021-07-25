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    İstanbul’da helikopter destekli trafik denetimi

    Polis ekipleri megakentte Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 17:37
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    İstanbul’da helikopter destekli trafik denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Kurban Bayramı tatili dönüşü trafikte denetim yapıldı.

    Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek karadaki polis noktalarına bildirildi.

    KURAL İHLALİNE GEÇİT VERİLMEDİ

    TEM otoyolu Çamlıca gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.

    Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün şoförlerine emniyet kemerlerini takmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

    Ayrıca kasksız şekilde motosikletle yolculuk yapan bir kişiye de para cezası kesildi. Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde yoğunluğun yüzde 18’lerde olduğu görüldü.

    İstanbul’da helikopter destekli trafik denetimi #1

    OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN TEPKİ

    Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle kendisine ceza kesen polislere tepki gösteren otobüs şoförü, "Ceza yazacaklar galiba. Helikopter beni görmüş emniyet kemeri takmadığımı. Koskoca yolda 500 bin tane araba geçiyor bir beni gördü. Kemer takmamıştım. Gebze’den beri takmıyordum" dedi.

    "TAKMADIK, HATALIYIZ"

    Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan başka bir otobüs şoförü Sedat Aldırmaz ise, "Suçluyuz. Takmamız gerekiyor zaten. Yolcular takıyor. Ben Gebze’de durmuştum ondan takmadım. Otogara girdik ondan sonra takmadım yalan yok. Hatalıyız" diye konuştu.

    Öte yandan, helikopter destekli yapılan trafik denetimleri drone ile havadan görüntülendi.

    İstanbul’da helikopter destekli trafik denetimi #2

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