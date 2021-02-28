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    İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

    İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

    İstanbul polisinin yaptığı denetimlerde helikopter ekibinin havadan tespit ettiği kuralları ihlal eden sürücülere toplam 7 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 15:10
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Anadolu Yakası'nda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

    İHLALLER HAVADAN TESPİT EDİLDİ

    Denetimde helikopterdeki polisler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

    Durdurulan sürücülere ceza kesildi.

    İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı VİDEO

    36 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

    Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 36 araç sürücüsüne toplamda 7 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.

    İstanbul da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı #1

    İstanbul da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı #2

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