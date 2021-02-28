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İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

İstanbul polisinin yaptığı denetimlerde helikopter ekibinin havadan tespit ettiği kuralları ihlal eden sürücülere toplam 7 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.