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    İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 20:58
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    İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede çok sayıda noktada helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

    Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

    ŞÜPHELİ GÖRÜLEN ARAÇLAR DURDURULDU

    Belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

    Polis helikopterlerinin de havadan destek verdiği uygulamada, narkotik köpekleri de araçlardaki aramalarda yer aldı.

    İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması VİDEO

    İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #1

    İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #2

    İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #3

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