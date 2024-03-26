İstanbul'da helikopter ve narkotik köpeklerle huzur operasyonu Polis ekiplerince megakentte helikopter ve narkotik köpek destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların kimliklerini sorguladı.

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AA

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına denetimler devam ediyor.

Ekipler bu kez İstanbul'da harekete geçti.

Huzur uygulaması kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede uygulama yapıldı.

Çok sayıda ekip katıldı

İlçe emniyet müdürlükleri, asayiş, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat ve trafik denetleme şube müdürlükleri ile güven timlerinden oluşan ekipler katıldı.

Kimlik kontrolleri yapıldı

Uygulama noktalarında durdurulan araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

İstiklal Caddesi'nde de uygulama gerçekleştirildi

Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, üst taraması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Helikopter ve narkotik köpek destekli

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)