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    İstanbul'da helikopterli yılbaşı denetimi

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan denetim yaptı.
    • 31.12.2022 - 14:49
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    İstanbul'da helikopterli yılbaşı denetimi

    Yeni yıla sayılı saatler kaldı.

    İstanbul'da Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri; Uskumruköy, Riva ve 16 farklı nokta üzerinde uçuş gerçekleştirerek havadan yılbaşı denetimlerini sürdürdü.

    Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin plakaları helikopter kamerasıyla tespit edilip karadaki ekiplere bildirildi.

    Ceza kesildi

    Trafikte ihlal yapan sürücüler, karadaki ekipler tarafından durdurularak ceza kesildi.

    DHA'nın haberine göre; vatandaşların güvenliği için helikopterli denetimin gün boyu sürdüreceği kaydedildi.

    İstanbul da helikopterli yılbaşı denetimi #1

    İstanbul da helikopterli yılbaşı denetimi #2

    İstanbul da helikopterli yılbaşı denetimi #3

    İstanbul da helikopterli yılbaşı denetimi #4


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