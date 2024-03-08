İstanbul'da her yağış sonrası aynı manzara! Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da, akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı. Yağışın etkili olduğu kentin Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Avcılar ile Beylikdüzü arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

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Megakent'in trafik çilesi devam ediyor.

Her geçen gün daha da yoğunlaşan trafik, içinden çıkılmaz bir hal almış durumda.

Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksayabiliyor.

Özellikle yağmur havalarda İstanbul'da trafik durma noktasına geliyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da, akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Avcılar ile Beylikdüzü arasında her iki yönde de trafik yoğun seyrediyor.

Araçlar güçlükle ilerliyor

Basın Ekspres Caddesi Başakşehir yönünde ve Mahmutbey Gişeler'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe'de, Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Köprü geçişlerinde araç yoğunluğu

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ve Acıbadem ayrımında araç yoğunluğu görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ümraniye'den itibaren sürücüler trafikte yavaş ilerliyor.

Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.